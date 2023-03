Gli rubano l’auto e tentano il “Cavallo di ritorno”, due arresti per estorsione a Partinico

La Polizia di Stato di Palermo ha effettuato l’arresto di due individui accusati di estorsione nei confronti di un residente di Partinico, provincia di Palermo. Gli agenti del Commissariato di P.S. “Partinico” hanno catturato i due malviventi dopo aver avviato una serie di riscontri ed accertamenti su individui noti per essere coinvolti in richieste estorsive.

L’arresto è stato effettuato dopo che il proprietario di una Fiat 500 ha denunciato il furto della sua vettura al locale Commissariato di Polizia. La Polizia di Stato, consapevole di come il furto di un veicolo spesso rappresenti solo la prima parte di una più ampia condotta criminale che si concretizza in richieste estorsive, ha immediatamente avviato un’indagine approfondita.

Dopo aver esaminato i potenziali autori di condotte analoghe, gli agenti hanno concentrato la loro attenzione su due malviventi residenti a Palermo. Hanno pedinato i sospettati e li hanno sorpresi in flagrante mentre si incontravano con la vittima del furto per effettuare uno scambio estorsivo: il denaro in cambio della restituzione della vettura.

Uno dei due malviventi ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente arrestato dalla Polizia di Stato. La vettura è stata ritrovata in un altro quartiere della città e restituita al proprietario, insieme alla somma di denaro superiore ai mille euro.

Attualmente, la Polizia di Stato sta conducendo ulteriori indagini per risalire all’identità dei responsabili del furto e per individuare eventuali complici nella “filiera” che ha portato alla richiesta estorsiva.

