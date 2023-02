Giro d’usura ad Acireale: 4 arresti per abusivismo finanziario e usura

La polizia di Acireale ha arrestato 4 persone accusate di approfittare di persone in gravi difficoltà economiche effettuando prestiti a tassi esorbitanti. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, sono durate sei mesi e hanno portato alla scoperta della rete criminale messa in piedi dai 4 indagati, identificati come Rosario Fichera, Maria Concetta Torrisi, Caterina Fichera e Mario Patanè.

Secondo gli inquirenti, i 4 arrestati avrebbero prestato denaro a tassi proibitivi fino al 360% annuo, chiedendo in cambio interessi insostenibili. Uno dei casi più gravi riguardava un operaio che, per un prestito di mille euro, sarebbe stato costretto a pagare 300 euro mensili di solo interesse.

Le vittime, per estinguere il debito, avrebbero dovuto restituire tutto, interessi compresi, in un’unica soluzione. Gli agenti si sono avvalsi di intercettazioni telefoniche, ambientali e videosorveglianza per scoprire l’organizzazione criminale. In una intercettazione, uno degli indagati avrebbe anche coinvolto la figlia nelle riscossioni.

Nel caso dei coniugi Fichera, sarebbe trattato di un “affare di famiglia” portato avanti da due generazioni. Questi arresti rappresentano un importante passo nella lotta all’usura e all’abusivismo finanziario e dimostrano che le autorità stanno facendo il possibile per proteggere le persone più vulnerabili.