Gioveni: “Nessun leader dell’opposizione nel Consiglio”

Nel dibattito che si apre dopo le elezioni amministrative, interviene il consigliere comunale uscente e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, chiarendo la posizione del partito rispetto al futuro assetto delle opposizioni a Palazzo Zanca. Le sue dichiarazioni arrivano poche ore dopo l’annuncio di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, che aveva manifestato l’intenzione di promuovere una sorta di “governo ombra” coinvolgendo tutte le forze di minoranza.

Gioveni sottolinea come, terminata la fase elettorale, si entri in una nuova stagione politico-amministrativa nella quale ciascuna forza politica manterrà la propria autonomia. Pur riconoscendo l’importanza del confronto e della collaborazione all’interno della coalizione di appartenenza, il rappresentante di Fratelli d’Italia evidenzia che ogni partito dispone di una propria identità politica, di una storia consolidata e di specifiche prerogative.

Nel richiamare l’esperienza maturata durante il precedente mandato, Gioveni ricorda il lavoro svolto dal gruppo consiliare composto anche da Pasquale Currò e Dario Carbone. Secondo il capogruppo uscente, Fratelli d’Italia ha esercitato un’attività di controllo attenta sugli atti amministrativi, mantenendo un atteggiamento definito “responsabile e costruttivo” e contribuendo all’approvazione di provvedimenti ritenuti utili per la cittadinanza.

Gioveni rivendica inoltre la compattezza mostrata dal gruppo durante l’intera consiliatura, evidenziando il metodo basato sul confronto interno e sul coordinamento delle decisioni. Pur auspicando un dialogo costante con le altre forze del centrodestra, precisa che il partito non accetterà condizionamenti esterni nella definizione della propria agenda politica.

“In Aula non riconosceremo alcun leader dell’opposizione”, afferma Gioveni, aggiungendo che il rispetto sarà rivolto a tutti i consiglieri eletti in base alle rispettive competenze ed esperienze. Infine, ribadisce che nei confronti dell’Amministrazione guidata da Federico Basile non vi sarà alcun atteggiamento di favore, sottolineando la distanza politica rispetto al movimento rappresentato dal sindaco riconfermato.

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