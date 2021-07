Princiotta candidato sindaco di Gioiosa Marea

Ufficiale la candidatura a sindaco di Giovanni Princiotta alle prossime amministrative di Gioiosa Marea. L’ex vice sindaco, già  consigliere provinciale dal 2008 al 2013, ha sciolto le riserve e comunicato la propria candidatura alle elezioni del 10 ottobre.

“Per Gioiosa Marea mi sono sempre speso e continuerò a farlo con tutte le mie forze anche il 10 ottobre, in occasione delle prossime amministrative. Sono figlio di questo paese, non posso rinnegarlo né tradirlo: non mi tirerò indietro. Anteponendo l’interesse della collettività a quello personale – prosegue Princiotta – ho dimostrato che la politica è per me esclusivo impegno sociale. Ritengo che in questo particolare momento storico, passione ed esperienza amministrativa, coraggio e voglia di fare, possono essere decisive per il futuro di Gioiosa Marea, per il domani dei nostri figli. Lo penso e lo credo da figlio di questa terra che ho sempre amato e che continuerò ad amare all’infinito. La mia candidatura a sindaco è garanzia di imparzialità , ragionevolezza e trasparenza, sono certo che grazie al consenso di tutti voi, riusciremo a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi, Gioiosa nel mio cuore”.

Nei prossimi giorni Giovanni Princiotta terrà una conferenza stampa, nella quale verranno indicate le linee principali del suo programma elettorale.

Si tratta della seconda candidatura a sindaco per il comune gioiosano, chiamato alle urne dopo la prematura scomparsa del compianto primo cittadino Ignazio Spanò. Nei mesi scorsi aveva già ufficializzato la propria candidatura a sindaco anche Giusy La Galia.