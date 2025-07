Giovani del Cus Catania campioni del raggruppamento Sud A1

Il Cus Catania ha concluso al primo posto il raggruppamento Sud del campionato di canoa polo di Serie A1, totalizzando 36 punti. La formazione giovanile non parteciperà ai playoff promozione perché il regolamento vieta la presenza di due squadre dello stesso club nella massima serie. Nel weekend del 2 e 3 agosto la squadra senior sarà a Napoli per i playoff scudetto.

Nelle giornate del 19 e 20 luglio i ragazzi hanno ottenuto un pareggio per 1-1 contro Jomar Club Catania, un netto 7-0 su Canoa Polo Ortigia, un successo per 11-2 contro SNAP, un 6-2 ai danni della Pol. Nautica Katana e una sconfitta per 7-6 contro il Circolo Canottieri Irno. Questi risultati hanno confermato la loro costanza al vertice della classifica.

«Il mio obiettivo era schierare una squadra di alto livello in Serie A1 per formare i giovani e lanciarli in A l’anno prossimo. Abbiamo disputato questo campionato da assoluti protagonisti e direi i migliori della classe. Sono fiero dei miei ragazzi perché non si sono risparmiati e hanno vinto meritatamente», ha spiegato il tecnico Fabio Sauro.

Anche il presidente del Centro Universitario Sportivo etneo, Massimo Oliveri, ha sottolineato la continuità dei successi: «Dopo i risultati straordinari della scorsa stagione, quest’anno le nostre formazioni, sotto la guida di Sauro, hanno fatto ancora meglio. La Serie A disputerà i playoff scudetto e i giovani hanno conquistato il titolo A1, dimostrando di essere tra i movimenti migliori in Italia».

La rosa che ha conquistato il titolo A1 comprende Loris D’Amico, Marco Lanzafame, Giuseppe Daniele Faro, Matteo Conte, Alberto Pistorio, Orazio Salvatore Torrisi, Danilo Testa, Vincenzo Castiglione, Dario Faro ed Eduardo Narzisi.

