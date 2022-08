Giovane tenta il suicidio salvato dagli agenti della volante

Nel pomeriggio dello scorso 10 agosto, personale delle Volanti veniva inviato in via Acicastello per la segnalazione di una persona in escandescenza, che voleva tentare il suicidio buttandosi dal balcone della propria abitazione.

Gli Agenti si portavano sul posto e, scavalcando il cancello di ingresso dello stabile, riuscivano a raggiungere immediatamente l’abitazione dell’uomo.

Questi si trovava già sul corrimano della ringhiera del balcone, ed in equilibrio precario si sporgeva pericolosamente in avanti senza avere alcun appiglio.

Due degli Agenti intervenuti, percepita la situazione di pericolo immediato, giunti sul parapetto che delimitava il balcone, si sporgevano e riuscivano ad afferrare con forza il giovane, riuscendo così a tirarlo verso l’interno del balcone.

Il giovane era in escandescenza, pertanto, è stato particolarmente difficoltoso per il personale intervenuto riuscire a metterlo in sicurezza; iniziava, infatti, una colluttazione con il ragazzo, che vedeva la fine solo dopo l’intervento di altro personale giunto in ausilio.

Il giovane veniva quindi definitivamente bloccato e messo in sicurezza, al fine di non nuocere a sé e agli altri presenti.

Sul posto veniva richiesto l’intervento dei sanitari per verificare le condizioni di salute del ragazzo, che appariva ancora in forte stato di shock ed in condizioni tali da rendere necessario il suo trasporto in ospedale.

Anche le fasi del soccorso da parte dei sanitari non sono state semplicissime poiché il giovane non aveva alcuna intenzione di andare in ospedale; soltanto dopo una lunga opera di mediazione svolta dagli Agenti, lentamente e con non poche difficoltà , il giovane veniva riportato alla calma e convinto ad accettare le cure e il trasporto in ospedale.