Giovane 23enne aggredisce passanti a Santa Teresa, arrestato

Attimi di tensione si sono verificati nella tarda mattinata a Santa Teresa di Riva, dove un giovane di 23 anni, residente a Sant’Alessio Siculo e impiegato come bagnino, ha aggredito più persone in strada prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato intorno alle 11 nel centro cittadino, quando il ragazzo ha colpito con calci e pugni alcuni passanti, provocando la caduta di un uomo in scooter e aggredendo anche chi tentava di calmarlo.

Successivamente, l’aggressore è entrato in una pescheria dove si è impossessato di un coltello da cucina, che ha utilizzato per minacciare i presenti. Ha poi raggiunto la Strada Statale 114, proseguendo la sua corsa armato, mentre alcuni cittadini cercavano di fermarlo. Un operatore ecologico è riuscito a far cadere l’arma a terra, e poco dopo è intervenuta una pattuglia della Polizia locale che, non senza difficoltà, è riuscita a bloccarlo temporaneamente.

Il giovane si è nuovamente rialzato e ha tentato di fuggire, percorrendo alcuni metri in direzione Messina. Durante la fuga ha colpito anche un anziano in bicicletta. Alcuni ragazzi, che lo avevano seguito fin dall’inizio, sono intervenuti per fermarlo, utilizzando anche pedane in legno. L’inseguimento è terminato poco dopo con l’intervento dei carabinieri delle stazioni di Santa Teresa di Riva e Mongiuffi Melia, che hanno proceduto all’arresto. Il 23enne è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Nessuno è rimasto ferito con l’arma da taglio.

👁 Articolo letto 680 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.