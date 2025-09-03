Giovane 21enne aggredisce suocera e poliziotti a Librino, arrestata

Una lite familiare si è trasformata in un grave episodio di violenza in un appartamento di viale Grimaldi, nel quartiere Librino di Catania. La Polizia di Stato è intervenuta dopo una chiamata al numero unico di emergenza, inoltrata da un uomo che aveva chiesto aiuto per la presenza della ex convivente, improvvisamente giunta a casa in evidente stato di agitazione con la richiesta di vedere il figlio di un anno e mezzo.

La Sala Operativa della Questura ha inviato sul posto gli agenti della squadra volanti che, giunti nell’abitazione, hanno trovato la donna, una 21enne catanese già nota alle forze dell’ordine, in escandescenza. La giovane inveiva contro l’ex compagno e la suocera, quest’ultima con in braccio il bambino. Dalle offese verbali si è passati rapidamente alle percosse: la 21enne ha strappato il piccolo dalle braccia della donna e l’ha colpita ripetutamente con calci e pugni, facendola cadere a terra nei pressi di una scala, continuando a colpirla nonostante l’intervento degli agenti.

I poliziotti, dopo aver messo in sicurezza il minore, hanno tentato di contenere la giovane, che si è scagliata anche contro di loro con insulti, calci, pugni e persino tentando di morderli. Durante le fasi concitate, una poliziotta è stata colpita all’addome.

Con l’ausilio di ulteriori equipaggi, la donna è stata bloccata e condotta in questura. È stata arrestata con le accuse di oltraggio, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Come precisato, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Su disposizione del magistrato di turno, la 21enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

👁 Articolo letto 223 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.