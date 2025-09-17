Giornate di raccolta sangue in memoria del giudice Rosario Livatino

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha promosso un programma di giornate dedicate alla sensibilizzazione e alla raccolta di sangue in memoria del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. L’iniziativa, organizzata insieme ai Servizi di Medicina Trasfusionale (SIMT) e alle associazioni di volontariato, mira a unire la dimensione sanitaria a quella civile, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della solidarietà e della legalità.

Il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ha dichiarato: “Queste giornate non sono solo dedicate alla salute, ma rappresentano una forma di educazione civica: il sangue donato è vita che si moltiplica, speranza che rinasce. Nel nome di Rosario Livatino invitiamo i cittadini, e in particolare i giovani, a farsi protagonisti di questo impegno di civiltà”.

Il direttore del SIMT di Patti, Gaetano Crisà, ha aggiunto: “Ogni donazione è un atto concreto di fratellanza che unisce chi dona e chi riceve. Iniziative come queste rafforzano la rete di solidarietà che sostiene la sanità e rendono onore a chi ha sacrificato la propria vita per difendere legalità e giustizia”.

Le attività iniziano il 18 settembre 2025 con un convegno all’Istituto Alberghiero Paritario di Rodi Milici, proseguono il 19 con un incontro di sensibilizzazione a San Filippo del Mela e dal 20 al 21 settembre con più raccolte di sangue a San Filippo del Mela, Mistretta, Lipari, Milazzo, Sant’Angelo di Brolo, Brolo, Sinagra, Falcone, Gaggi, Santa Domenica Vittoria e Letojanni.

La direzione strategica dell’Asp, composta da Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha sottolineato: “Questi appuntamenti rafforzano la cultura della solidarietà e ribadiscono che la lotta alla mafia e alla violenza passa anche attraverso piccoli grandi gesti quotidiani”.

