Giornata provinciale di formazione sulla dispersione scolastica: intervento del coordinatore Ambito XVI, Prof. Leon Zingales

Venerdì 24 febbraio 2023 si è tenuto a Messina il primo incontro formativo-informativo per i docenti referenti della dispersione scolastica delle istituzioni scolastiche di I e II grado d’istruzione della provincia di Messina. L’evento, organizzato dall’ufficio scolastico provinciale, Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, ha visto la partecipazione del Ds Prof. Leon Zingales, Coordinatore dell’Osservatorio di Area Dispersione Scolastica Ambito XVI, che ha affrontato il tema “Quantificazione del fenomeno della dispersione scolastica e dispersione implicita”.

Secondo i dati dell’Ufficio Scolastico Regionale relativi all’anno scolastico 2021/2022, la provincia di Messina ha registrato un significativo calo dell’indice di dispersione scolastica generale. Tuttavia, il fenomeno resta sotto stretta osservazione da parte delle istituzioni, che periodicamente monitorano l’andamento del fenomeno attraverso report dettagliati forniti dalle istituzioni scolastiche ricadenti nella rete di ambito di ciascun Osservatorio.

Il Dirigente ha riconosciuto il ruolo strategico degli Osservatori di Area sulla dispersione scolastica nella lotta alle varie forme di dispersione scolastica. L’approccio sinergico delle azioni di contrasto e di prevenzione, anche attraverso un approccio sistemico ed inter-istituzionale, è fondamentale per affrontare efficacemente il problema.

L’incontro è stato molto partecipato ed ha coinvolto tutti i docenti presenti, che hanno ricevuto ulteriori motivazioni nella loro quotidiana battaglia contro la dispersione scolastica. Grazie alla collaborazione e all’interesse delle istituzioni coinvolte, l’evento è stato un’occasione importante per affrontare il fenomeno e mettere in campo strategie efficaci per contrastarlo.

© Riproduzione riservata.