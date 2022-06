Giornata nazionale dello Sport: Messina torna in piazza per divertirsi

Giornata nazionale dello Sport: Messina torna in piazza per divertirsi

E’ quasi tutto pronto per la diciassettesima edizione della Giornata nazionale dello sport. Per tutta la provincia l’appuntamento è per domenica 5 giugno a Messina. L’area di via Garibaldi, nella zona vicina a piazza Unione Europea, sarà trasformata in una enorme palestra all’aperto per celebrare tutta le bellezza dello sport nella sua essenza: gioia, socialità e divertimento.

La Giornata Nazionale dello Sport è la grande festa aperta a tutti gli sportivi, voluta dal Coni e che, ogni anno, si svolge la prima domenica di giugno, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

Saranno promosse decine di discipline sportive con il coordinamento del Coni di Messina (il delegato provinciale Alessandro Arcigli, il fiduciario locale Francesco Giorgio, il responsabile tecnico provinciale, Sergio Naccari ed il neo responsabile per le attività relative al ciclismo Paolo Campanella) in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni benemerite.

In un ricco programma che partirà alle 9 e che si concluderà nel tardo pomeriggio, si alterneranno, nella stessa area dove qualche settimana fa si è chiusa la V tappa del Giro d’Italia, esibizioni, promozioni e dimostrazioni per tutti coloro i quali amano lo sport o vogliono solo provare, per un giorno, qualunque tipo di disciplina. Un’occasione per avvicinarsi, conoscere, innamorarsi, con supporto dei migliori tecnici del territorio, di qualsiasi tipo di sport.