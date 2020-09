Giornata mondiale dell’Alzheimer a Ficarra

Screening di base per un controllo delle funzioni cognitive.

Si √® svolta sabato 26, a Ficarra, la giornata di screening di base per un controllo delle funzioni cognitive dedicata ai residenti over 60. L‚Äôinteressante iniziativa, veicolata da Marisa Briguglio e dalla Dott.ssa Marilena Foti, promotrici del progetto ‚ÄúSemplice…MENTE Insieme‚ÄĚ, e patrocinato dall‚ÄôAlzheimer Caff√® Palermo e dall‚ÄôAss. ‚ÄúLa Grande Famiglia‚ÄĚ di Palermo Onlus, √® stata raccolta dall ‚ÄôAssessore alle Politiche sociali del Comune di Ficarra, Avv. Rosanna Gullia, e dall‚ÄôUfficio ai Servizi Sociali del Comune con molto entusiasmo, tant‚Äô√® che la partecipazione dei residenti √® stata rilevante. Infatti, presso i locali della biblioteca comunale di palazzo Busacca sono stati eseguiti test gratuiti e si √® discusso all‚Äôesito degli stessi, dedicando consulenze individuali.

Dopo la pau sa COVID 19, √® stata una bella occasione quella di ospitare a Ficar ra le promotrici del progetto Semplice‚Ķ.MENTE Insieme, le quali hanno tenuto a precisare che √® di fondamentale importanza non spegnere i riflettori su un dialogo a pi√Ļ voci, avviato un anno fa a Brolo, laddove convivialit√†, formazione ed esperienza creano uno spazio di incontro e condivisione, utile ad offrire un servizio specialistico rivolto a familiari e ai pazienti con disturbi neurocognitivi. Il progetto mira infa tti alla prevenzione e promozione della salute ed √® strutturato attraverso la stimolazione cognitiva individuale o di gruppo, anche con laboratori ricreativi (musicoterapia, arteterapia stimolazione sensoriale, aromaterapia). Con il vivo augurio che questo progetto possa riprendere appieno tutte le sue attivit√†, il Comune di Ficarra rinnova i ringraziamenti per la disponibilit√† e la cortesia di Marisa Briguglio e della Dott.ssa Marilena Foti, e, per quanti hanno partecipato entusiasti all‚Äôevento.