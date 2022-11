Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia – Bucalo (FdI): “Un dovere proteggere ragazzi”

“Oggi piu’ che mai abbiamo il dovere di proteggere e salvaguardare i nostri ragazzi. Il dovere di tutelarli nel presente e garantire loro solide certezze per il futuro”. Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo, componente della Commissione Cultura del Senato.

“Nella Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non possiamo non rivolgere il nostro pensiero a tutti quei bambini e quei ragazzi che oggi, anche nel nostro Paese, vivono ai margini, spesso con scarsissime possibilita’ di riscatto, a quanti sono vittima di abusi, a quanti portano addosso cicatrici profonde dovute a mali oscuri e silenziosi, resi ancora piu’ subdoli dall’isolamento dovuto alla pandemia.

E’ a loro – sottolinea – che lo Stato deve rivolgere il suo sguardo costruendo le basi per una societa’ equa e inclusiva. Una societa’ che fornisca tutele e strumenti adeguati di salvaguardia e che metta al centro tutte quelle strutture dove i nostri ragazzi vivono, si formano e si confrontano. In primis la scuola. La giornata di oggi non deve avere solo un carattere rievocativo, ma deve costituire un monito profondo per l’azione di tutti i Governi”.