Giornata difficile per Tony Cairoli nel GP delle Fiandre

La pista sabbiosa di Lommel, in Belgio, ha accolto la carovana della MXGP per il tredicesimo round di questa travagliata stagione, il Gran Premio delle Fiandre. Sul tracciato che¬†a ragione viene considerato il pi√Ļ impegnativo dell’intero calendario, si √® disputato il primo dei tre eventi consecutivi che si terranno in Belgio.

E’ stata¬†una¬†giornata¬† particolarmente difficile per¬†Tony Cairoli¬†che¬†dopo aver ottenuto il quattordicesimo tempo nelle prove cronometrate, non √® riuscito a¬†partire¬†nelle posizioni di testa¬†a causa di un incidente al via che lo ha costretto ad un’uscita di¬†pista. Ripartito nelle retrovie il pilota del team¬†KTM Red Bull Factory¬†Racing¬†√®¬†incappato¬† successivamente in una caduta ed al termine di una manche particolarmente sofferta¬†√® riuscito a rimontare fino alla tredicesima posizione finale. Scattato bene al via di gara due con la sua¬†KTM 450 SX-F, Tony¬†ha curvato a ridosso della¬†top ten ma √® stato¬†nuovamente¬†spinto fuori; recuperando¬†velocemente¬†√® passato ottavo sul traguardo del¬†primo¬†giro,¬†rimontando¬† altre due posizioni, durante una manche¬†disputata con un ottimo ritmo. Il sesto posto della seconda frazione consente a¬†Cairoli¬†di chiudere al nono posto la giornata,¬†mantenendo¬†cos√¨ il secondo posto in classifica iridata. Prossimo appuntamento con la MXGP tra tre giorni, con il Gran Premio del Limburgo.

Tony Cairoli:¬†“Sono davvero deluso. Ci aspettavamo un risultato migliore qui, dove in passato abbiamo fatto delle belle gare. Ancora una volta, abbiamo faticato nelle prove cronometrate e¬†partendo¬†dal mio cancello sono stato buttato fuori in entrambe le partenze, trovandomi¬†fuori dalla top ten. Nella prima manche sono anche¬†caduto nel primo giro, ho rimontato¬†fino al tredicesimo posto ma di sicuro non √® quello di cui sono capace su questa pista. Nella seconda manche sono¬†arrivato dietro¬†Paulin e abbiamo tenuto un buon ritmo. Ho finito sesto¬†ma vogliamo essere molto pi√Ļ vicini al podio e ora dobbiamo vedere cosa possiamo migliorare per mercoled√¨. Ho ricevuto un buon trattamento al¬†ginocchio¬†questo fine settimana e sono davvero felice di come va;¬†sono ancora insicuro nelle curve a sinistra ma sono felice perch√© non mi fa pi√Ļ male come prima.‚ÄĚ

Gara Uno: 1-G.Paulin 2-T.Gajser 3-J. Prado 4-B.Bogers 13-A.Cairoli 

Gara Due: 1-T.Gajser 2-R.Febvre 3-J.Seewer 4-J.Prado 6-A. Cairoli

Gran Premio: 1-T.Gajser 47p. 2-G.Paulin 41p. 3-J.Prado 38p. 4-R.Febvre 37p. 9-A.Cairoli 23p.

Campionato: 1-T.Gajser 488p.  2-A.Cairoli 440p.  3-J.Prado 429p.  4-J.Seewer 429p. 5-R.Febvre 383p.

Prossimo Gran Premio: 21/10/2020 MXGP del Limburgo РLommel (BEL)