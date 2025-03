Giornata del Rene, screening gratuito al Rettorato dell’Università

Il 13 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’AOU G. Martino di Messina organizzerà un’iniziativa di prevenzione aperta alla cittadinanza. Dalle 9:00 alle 17:00, nel cortile del Rettorato dell’Università di Messina, gli specialisti diretti dal professor Domenico Santoro eseguiranno controlli gratuiti per individuare eventuali patologie renali.

Durante l’evento, sarà possibile sottoporsi a visite specialistiche, esami delle urine, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso e valutazione di eventuali edemi periferici. Lo screening è rivolto non solo agli studenti universitari, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, ma anche a tutti i cittadini interessati. La partecipazione sarà libera, senza necessità di prenotazione.

L’iniziativa è promossa dall’Università di Messina e dall’AOU in collaborazione con la Croce Rossa, con l’obiettivo di sensibilizzare un’ampia fascia della popolazione sull’importanza della diagnosi precoce delle malattie renali. Nell’area dedicata allo screening sarà presente anche una stazione ecografica per eseguire, in casi specifici, ecografie ai reni e alle vie urinarie. Verranno inoltre distribuiti materiali informativi e somministrato un questionario per valutare la familiarità con le patologie renali e la presenza di eventuali sintomi.

L’evento rientra nelle attività promosse a livello nazionale dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN), che ogni anno coinvolgono i principali centri di nefrologia italiani con screening gratuiti e iniziative di sensibilizzazione.

«Effettuare controlli semplici, come la misurazione della pressione arteriosa e pochi esami del sangue e delle urine, può essere fondamentale per la diagnosi precoce delle malattie renali – ha dichiarato il professor Santoro –. Ci auguriamo che studenti, docenti e personale accolgano positivamente questa opportunità di prevenzione e consapevolezza sugli stili di vita più adeguati per preservare la salute dei reni».

