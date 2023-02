Giorgia Meloni in visita in Ucraina: “Onorata di essere qui e ribadire la posizione del governo italiano”

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, si è recata in Ucraina per una visita ufficiale durante la quale ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e visitato le città di Bucha e Irpin. La premier ha ribadito la posizione del governo italiano a sostegno dell’Ucraina nella sua lotta per la libertà e l’indipendenza.

Durante la sua visita, Meloni ha anche commentato le dichiarazioni di Putin in merito alla situazione in Ucraina, definendole come “la solita propaganda”. La leader di FdI ha sottolineato che la verità è diversa, poiché c’è un aggressore e una vittima che cerca di presentare un piano di pace. La premier ha espresso la sua solidarietà all’Ucraina e il suo impegno a favore della pace e della stabilità nella regione.

La visita di Meloni in Ucraina è stata un importante gesto di sostegno per il popolo ucraino e ha confermato il forte impegno del governo italiano a favore della libertà e dell’indipendenza dell’Ucraina.

