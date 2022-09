Gioiosa Marea – Zingales: “Auguri di un proficuo anno scolastico”

Carissimi Alunni, Genitori, Personale tutto dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, desidero rivolgere a Voi tutti i più sinceri auguri di un sereno e proficuo lavoro per il nuovo anno scolastico – dichiara il Prof. Leon Zingales Dirigente d’Istituto.

Un anno da trascorrere con sempre maggiore impegno e passione, un anno di crescita formativa e di condivisione di ricche esperienze, una crescita di libertà ed Umanità .

Non possiamo negare che viviamo in una fase storica estremamente complessa: pandemia, crisi energetica ed ambientale, violenza dominante in molte parti del globo. Ma non dobbiamo abbatterci, arrenderci ad un futuro dominato da tenebre ed oscurità : più che mai in questi momenti di crisi morale e spirituale, lo studio va portato avanti con ancor più grande sacrificio, perché è essenziale per l’avvenire della nostra società , unico modo per far dissolvere la nebbia della tristezza e far dominare la luce della speranza.

Sono necessarie costanza e determinazione, in quanto la formazione delle giovani generazioni è la sorgente per la crescita consapevole dell’intera comunità . Dobbiamo crescere insieme, collaborare per valorizzare i talenti di ogni alunno, grazie ad ambienti di apprendimento che, in questi anni, abbiamo reso sempre più accoglienti ed efficaci.

Mi sento di garantire che i docenti sono motivati e impegnati nel miglioramento dell’offerta formativa, confermando la caratteristica del nostro Istituto volta all’innovazione nella tradizione, all’apertura verso il mondo esterno nell’amore per il proprio territorio. Ma nessun obiettivo potrà essere raggiunto senza il continuo coinvolgimento dei genitori in particolare e della comunità tutta in generale. Infatti, solamente l’azione armonica e sinergica di tutti e la vittoria dello spirito di comunità , può creare quello slancio vitale di cui si necessita.

Per quanto mi riguarda, con il Vostro aiuto e la Vostra collaborazione, garantisco il mio totale impegno, il mio assoluto sacrificio per poter raggiungere sempre più ambiziosi obiettivi. E mi sento, con sicura speranza, di assicurare simile abnegazione da parte di tutto il magnifico personale della nostra Istituzione.

E’ nostro dovere impegnarci tutti, nel contesto in cui ci troviamo e nei diversi ruoli che occupiamo, per migliorare la società in cui viviamo perché: “Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo; il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare.” JOHN RONALD REUEL TOLKIEN