Gioiosa Marea  – Visita di S.E. Mons. Guglielmo Giombanco all’I.C. “Anna Rita Sidoti”

Si è svolto nella mattinata del 10 Novembre, nei locali dell’Auditorium comunale di Gioiosa Marea, l’incontro degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e delle classi quinte della Scuola Primaria di Gioiosa Marea con Sua Eccellenza Mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo della Diocesi di Patti.

L’incontro, organizzato dal parroco di Gioiosa Marea Padre Antonio Sambataro, con la presenza del Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales, del Sindaco Dott.ssa La Galia e delle autorità politiche, civili e militari, è stato molto interessante e coinvolgente, sia per gli alunni, che per i docenti e per i rappresentanti dell’amministrazione comunale intervenuti.

Dopo i saluti del Sindaco, del Dirigente scolastico e del Parroco, Sua Eccellenza Mons. Giombanco ha fatto dono alla giovane platea di alcune semplici ma profonde riflessioni riguardanti tematiche inerenti sia il mondo giovanile sia, in maniera più estesa, tutta la comunità . Partendo dalla propria testimonianza personale, ha infatti insistito sull’importanza della scuola come comunità educativa che quotidianamente cura, con dedizione, amore ed attenzione, quelle che sono le dinamiche relazionali degli alunni, le loro esigenze e necessità , nonché tutte le istanze, sociali e culturali, provenienti dal contesto territoriale in cui opera. Si è poi soffermato sulla bellezza e sulla necessità di coltivare valori quali la libertà , la verità , la fede, l’amore verso se stessi e verso gli altri, ribadendo sempre la centralità della figura di Cristo nella sua esistenza.

Nella seconda parte dell’incontro il Vescovo ha risposto alle domande di alcuni alunni che lo hanno omaggiato con lunghi applausi e canti in coro. Infine Sua Eccellenza ha visitato i plessi ricadenti in Gioiosa Centro dell’Istituto comprensivo, facendo dono della sua presenza anche ai più piccoli allievi della Scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia.