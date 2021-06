Gioiosa Marea – “Tutti per Gioiosa …insieme si può”

TUTTI PER GIOIOSA …INSIEME SI PUÒ

Gli estensori di questo documento invitano tutti i gruppi politici, le associazioni presenti sul territorio ed i cittadini ad unirsi e partecipare a questa iniziativa. Siamo prossimi ad una nuova tornata elettorale cui si giunge in maniera alquanto atipica. Tanti sono i problemi e le difficoltà da affrontare nell’imminenza di un’estate che sia, come tutti auspichiamo, di ripartenza. La gravità e la complessità della situazione della nostra comunità sono sotto gli occhi di tutti e fanno male a coloro che amano questo paese. Si impongono dunque delle scelte ponderate e soprattutto di buon senso. Ed è proprio in quest’ottica che ci siamo impegnati a trovare un punto di incontro, una finalità comune, mettendo da parte divisioni, personalismi, sterili polemiche i cui risultati hanno gravemente pesato sulla comunità . Ne siamo tutti consapevoli, con la piena volontà e la determinazione a mettere tempo, impegno, competenze ma anche passione, abnegazione ed entusiasmo per coinvolgere tutti in un progetto nuovo che abbia come unica finalità la rinascita del nostro territorio.

Ormai è tempo di mettere sul tavolo ciò che di concreto ognuno di noi è in grado di offrire per contribuire al risveglio del nostro amato paese. Siamo pronti a lavorare insieme, in totale sinergia tra chi da tempo è impegnato politicamente ed ha maturato esperienze e competenze e chi si affaccia per la prima volta allo scenario politico-amministrativo, portando entusiasmo, motivazione ed idee propositive. Noi ci crediamo e faremo il possibile affinché anche voi crediate che insieme possiamo farcela a cambiare, finalmente in modo definitivo, il verso delle cose, a cambiare il modo di intendere la Politica. Crediamoci con il dovuto senso di responsabilità e con la consapevolezza che, per quanto difficile, questa è l’unica strada da intraprendere. Sarà una sfida importante per il nostro futuro, sarà un vero cambiamento per cui varrà certamente la pena lottare. Gioiosa lo merita! Merita che si possa ragionare in maniera diversa, concentrando responsabilmente tutte le forze per dar vita ad un progetto comune che veda insieme diverse personalità politiche, tutte le associazioni ed i gruppi attualmente attivi sul territorio, in modo da mettere insieme idee ed intenzioni nelle quali ci identifichiamo. Per questo saremo entusiasti di incontrarvi tutti nel rispetto delle regole vigenti e INSIEME faremo le scelte più giuste e condivise per Gioiosa. Con correttezza, lealtà , democraticamente e con grande senso di responsabilità .

INSIEME SI PUÒ!

Eduardo Spinella, Giovanni Princiotta Cariddi, Teodoro Lamonica