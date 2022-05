Gioiosa Marea – “Tutti al mare, riscoprendo le nostre origini”

di Antonella Marino – “Tutti al mare” questo il tema dell’Unità d’Apprendimento proposta dall’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” e accolto con entusiasmo dagli alunni della Scuola Primaria di Zappardino che, è proprio il caso di dirlo, si sono tuffati in questa attività cercando di sviscerare ogni aspetto offerto dal mare.

“Il canto del mare termina sulla riva o nei cuori di chi l’ascolta?”

Proprio sulla riva del mare, con il cuore colmo di felicità , i nostri piccoli studenti hanno intervistato un pescatore, Angelo Cusmà Dovico Lupo, appartenente ad una delle ultime famiglie di pescatori rimaste che, di generazione in generazione, hanno tramandato non solo le tecniche di pesca, antiche e moderne, ma ricordi legati alla dura vita di chi affronta il mare quotidianamente. Molteplici i quesiti proposti e altrettanto esaustive le risposte dalle quali i nostri bambini hanno capito che il mare è vita e per questo bisogna rispettarlo e prendersene cura fin da piccoli.

Gli alunni si sono poi spostati nel punto in cui dalla riva appare Gioiosa Guardia, sul Monte Meliuso. Lì hanno assistito, curiosi e attenti, alla lezione sulle nascita dei due paesi: Gioiosa Marea e Zappardino, legati da un filo indissolubile che risale alle nostre origini. L’antropologo prof. Marcello Mollica, ha raccontato con estrema incisività , quanto il nostro mare sia legato alla montagna, di quando nel 1.366 il Capitano d’Arme Vinciguerra D’Aragona, per poter colonizzare il sito sul monte di Guardia, trasferì più o meno facilmente un gruppo di abitanti del torrente Zappardino e diede origine ad una nuova comunità montana in una posizione irraggiungibile dai pirati e con ottima possibilità di difesa.

E da qui, il racconto delle incursioni saracene, di come, di torre in torre, da Palermo alla Torre delle Ciavole e ancora più in là , gli abitanti si avvisassero dei pericoli che arrivavano via mare e via terra; ha raccontato anche del legame che noi, abitanti della costa tirrenica abbiamo avuto e continueremo sempre ad avere con il nostro mare.

Ecco, questa, fuori dalle aule è scuola: scuola di vita, scuola d’insegnamenti, scuola dell’imparare, scuola d’esperienze, scuola di scambio di conoscenze, scuola che contrasta la povertà educativa, scuola che lavora nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, del passato, del presente e del futuro, per cui… Tutti al mare con gli alunni della Scuola Primaria di Zappardino dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea!