Gioiosa Marea – Tre persone positive al Covid-19, domani chiusa la sede municipale

A seguito della comunicazione dell’Asp di Messina, che ha disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per tre persone residenti nel comune di Gioiosa Marea risultate positive al “tampone rapido”, tra cui un dipendente comunale, la sede municipale di via Natoli Gatto domani resterà chiusa a scopo precauzionale per permettere la sanificazione dei locali.

L’intervento è stato disposto con ordinanza sindacale a seguito della riunione del comitato Covid, in applicazione della normativa vigente.