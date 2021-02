Gioiosa Marea  – Tanti auguri “Charles Darwin”

Venerd√¨ a partire dalle ore 9,00, l‚ÄôIstituto Comprensivo Anna Rita Sidoti guidato dal dirigente scolastico prof. Leon Zingales, celebra il ‚ÄúDARWIN DAY‚ÄĚ indetto in onore di Charles Darwin, in occasione della sua nascita, il 12 febbraio 1809.

I ragazzi della 3 A della scuola secondaria di primo grado del plesso Aragona, durante la Didattica integrata a distanza, dovuta alla pandemia da COVID-19, attraverso un lavoro certosino di ricerca e ricostruzione delle immagini storiche e delle informazioni relative a Darwin sono approdati alla decisione di realizzare un video in cui hanno immaginato che fosse lo stesso scienziato a raccontare la sua vita.

In contrapposizione alla supremazia della cultura dell’immagine hanno cercato di far prevalere la parola, il possibile pensiero dello stesso Darwin, che potessero far affiorare la complessit√† e il fascino della sua persona.

Il progetto, realizzato per festeggiare il compleanno dello scienziato, √® un approfondimento della conoscenza della figura di Darwin per il suo elevato apporto al progresso della scienza e per la sua valenza letterario-filosofica, e vuole essere un “invito alla scoperta‚ÄĚ finalizzato

alla riflessione sul metodo sperimentale e alla conoscenza della avventurosa biografia dello scienziato, la cui passione e tenacia possono essere da esempio per le giovani generazioni.