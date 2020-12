Gioiosa Marea – Tamponi rapidi, massiccia la partecipazione

di Agnese D’Arrigo – Si √® svolto oggi a Gioiosa Marea lo screening di tamponi per il Covid-19 in collaborazione con l’USCA di Patti per gli studenti ed il personale scolastico.

Iniziato alle 9:00 fino alle 9:30 per la scuola dell’infanzia, dalle 9:30 alle 10:00 per la scuola primaria e secondaria di primo grado di San Giorgio, dalle 10:00 alle 11:00 per la scuola primaria di Gioiosa Centro, e dalle 11 in poi per la scuola secondaria di primo grado.¬†I tamponi sono stati svolti in modo veloce ed ordinato, seguendo la fila nell’ordine d’arrivo.

Un plauso per il personale dell’USCA che si √® dimostrato estremamente gentile e disponibili, dando chiare istruzioni e mettendo a proprio agio tutti i partecipanti.

Il tutto alla presenza del vicesindaco Giovanni Princiotta e dell’assessore Giosu√® Giardina con la preziosa collaborazione del personale della Polizia Municipale.