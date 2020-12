Gioiosa Marea – Tampone rapido per studenti, insegnanti e personale scolastico

Giorno 19 dicembre 2020 dalle ore 09.00 in poi, tutti gli studenti, gli insegnanti ed il personale scolastico che hanno aderito allo screening, potranno sottoporsi a tampone rapido per COVID-19, nel drive-in allestito presso il campo sportivo di località Sottogrotte.

Lo screening verrà effettuato in collaborazione con l’USCA di Patti. I bambini ed i ragazzi saranno accompagnati dal genitore. In ordine di arrivo si accederà al Drive-in in auto, senza scendere dalla propria vettura.

Le auto transiteranno attraverso la strada che costeggia il torrente Zappardino; effettuato il test usciranno dalla strada ove è ubicata la biglietteria. I risultati dell’esame verranno comunicati a conclusione di tutte le operazioni dagli organi competenti.

L’esecuzione dei tamponi avverrà secondo il seguente orario:

09.00 – 09.30 Scuola dell’Infanzia Gioiosa Centro;

09.30 – 10.00 Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di San Giorgio;

10.00 – 11.00 Scuola Primaria Gioiosa Centro;

dalle 11.00 in poi Scuola secondaria di primo grado Gioiosa Centro, Insegnanti e personale scolastico.