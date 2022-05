Gioiosa Marea – Successo per l’I.C. “Anna Rita Sidoti” alla fase provinciale dei giochi studenteschi

Il 3 maggio 2022 presso lo stadio Stagno d’Alcontres di Barcellona PG si è disputata la fase provinciale dei giochi studenteschi di atletica leggera.

Mattia Di Luca 1° classificato 80 metri con ostacoli

Manuel Molica 2° classificato 1.000 metri

Gabriele Piscopo 2° classificato salto in lungo

Gabriele Gumina 3° classificato 80 metri

di Maria Cristina Miragliotta – E’ stata la prima manifestazione dopo due lunghi anni di stop a causa della pandemia. Un ritorno sulle piste di atletica atteso e partecipato per i giovani atleti della scuole della provincia di Messina che si sono incontrati a Barcellona per disputare le gare dei campionati studenteschi 2022.

Ottima performance nella categoria cadetti e cadette per gli allievi dell’IC “AnnaRita Sidoti” di Gioiosa Marea, diretto dal prof. Leon Zingales, accompagnati dai prof. Nino Busacca e Nunzio Vinci, che hanno conquistato in diverse specialità il podio, tra cui la vittoria nella specialità degli 80 metri ad ostacoli di Mattia Di Luca, il secondo posto nel salto in lungo e nei 1.000 metri rispettivamente di Gabriele Piscopo e Manuel Molica ed il terzo posto negli 80 metri conquistato da Gabriele Gumina.

Mattia Di Luca grazie all’ottimo risultato ottenuto parteciperà il prossimo 18 maggio alla finale regionale che verrà disputata a Palermo.