Gioiosa Marea, studenti dell’I.C. “Anna Rita Sidoti” al Palazzo dei Normanni

Una giornata dedicata alla scoperta delle istituzioni, della storia e del patrimonio ambientale siciliano ha coinvolto gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, diretto dalla dirigente Maria La Rosa.

L’iniziativa ha condotto gli alunni nel capoluogo regionale con una visita al Complesso Monumentale del Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il percorso educativo, coordinato dalla professoressa Marzia Rita Mancuso nell’ambito del progetto ambientale dell’istituto, ha visto la partecipazione di 50 studenti accompagnati da sette docenti: Daniela Salvo, Ilenia Lionello, Matilde Parasiliti, Giusy Cutugno, Matilde Paone e il professore Ignazio Gugliemo.

Durante la visita, il gruppo ha avuto modo di conoscere da vicino uno dei più antichi palazzi reali d’Europa, osservandone il valore storico e artistico attraverso ambienti di particolare rilievo come la Cappella Palatina e gli spazi istituzionali che ospitano le attività dell’assemblea. L’esperienza ha assunto anche una valenza legata all’educazione ambientale grazie all’attenzione riservata agli spazi verdi del complesso e al rapporto tra tutela del patrimonio naturale e conservazione dei beni culturali.

La professoressa Mancuso ha evidenziato: «Coniugare lo studio del patrimonio monumentale con l’osservazione diretta dell’ecosistema offre agli studenti un’opportunità educativa significativa. L’obiettivo è contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e attenti al valore del territorio». L’incontro con il contesto istituzionale regionale ha inoltre rappresentato un momento di educazione civica, favorendo una conoscenza diretta del ruolo delle istituzioni e dei principi di partecipazione democratica.

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