Gioiosa Marea – Si cercano volontari di vigilanza ambientale

Volontari di vigilanza ambientale: disponibilità da presentare entro il 15 giugno

Scade il 15 giugno il termine per presentare disponibilità a ricoprire la mansione di volontario nel servizio ausiliario di Vigilanza Ambientale istituito con apposita delibera del Consiglio Comunale di Gioiosa Marea.

I volontari saranno impegnati nei compiti di vigilanza, osservazione e monitoraggio del territorio, promozione e diffusione di informazioni in materia di educazione ambientale, ausilio al corpo di polizia municipale.

 “Con queste figure vogliamo intensificare l’attività intrapresa sia per promuovere l’educazione e il rispetto della legalità ai fini della salvaguardia dell’ambiente sia per contrastare il degrado legato all’abbandono indiscriminato di rifiuti – afferma l’Assessore Teodoro Lamonica. Siamo tutti chiamati ad un maggior rispetto delle regole che riguardano la qualità dell’ambiente: dobbiamo fare di tutto per mantenere il paese pulito e contribuire così a veicolare l’immagine migliore di Gioiosa Marea”.

Gli interessati che vogliono far parte del servizio ausiliario di Vigilanza Ambientale possono presentare disponibilità con una comunicazione al protocollo del Comune entro le ore 12 del 15 giugno prossimo.