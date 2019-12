Gioiosa Marea – Scuola, l’albero dell’identità

Una scuola d’eccellenza, una scuola fondata sui valori condivisi e da un forte senso d’appartenenza, dove una fattiva collaborazione consente il raggiungimento di obiettivi comuni.

Questo ù l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea che, per quest’anno, ha pensato di allestire un albero di Natale particolare. Tutti coloro che entrano nel plesso “E. Aragona” ove ù sito l’Ufficio di Presidenza, sono infatti accolti, oltre che dal classico Presepe, anche da un albero ove le classiche decorazioni sono state sostituite dai volti fotografati dei docenti, Ata e Dirigente.

Con la sua realizzazione, il dirigente prof. Leon Zingales, ha voluto mettere in rilievo il senso di appartenenza che consente una continua crescita di una intera comunità scolastica . In particolare ha dichiarato: “L’albero ù il simbolo della nostra scuola: forti radici che evidenziano l’attaccamento al territorio ed alle proprie tradizioni. Verdi fronde che indicano l’apertura verso il futuro. Sono rappresentati anche docenti e personale ormai in quiescenza: ognuno ha lasciato una propria traccia che ha portato il frutto della conoscenza a generazioni degli studenti. I rami rappresentano le persone, le speranze condivise, i sogni e i desideri”.