Gioiosa Marea – Scuola, gli auguri di un sereno anno scolastico

Carissimi Alunni, Genitori, Insegnanti e Personale ATA dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, desidero rivolgere a Voi tutti i più profondi auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico. Un anno da vivere con sempre maggiore impegno e passione, un anno di crescita culturale e spirituale.

Cari alunni, avremmo voluto abbracciavi uno a uno e avremmo voluto organizzare un’accoglienza più festosa. Tuttavia i protocolli sanitari ci impongono delle norme che, come fatto l’anno scorso, osserveremo con scrupolo e attenzione. Abbiamo lavorato duramente, tutta l’estate, per consentire che il ritorno tra i banchi avvenisse in piena sicurezza. Abbiamo messo in atto tutti i protocolli organizzativi per garantire il rispetto delle linee guida dettate dal Comitato Tecnico Scientifico.

Anche quest’anno dobbiamo dimostrare di essere una grande e forte comunità educante. Soltanto tramite l’unione, la comprensione ed il senso di responsabilità di tutti possiamo fronteggiare questo virus e superare con serenità gli eventuali imprevisti.

In questa fase della Storia, come non mai, lo studio va portato avanti con grande abnegazione, perché è decisivo per l’avvenire della nostra società . Sono necessari impegno, costanza e determinazione in quanto la formazione delle giovani generazioni è l’incipit per la crescita di una comunità . In una società liquida, come quella in cui noi viviamo, dobbiamo permettere ai nostri ragazzi di competere con le giovani generazioni degli altri Paesi con le armi dello studio e della cultura. L’obiettivo è, quindi, quello di assicurare la qualità della formazione necessaria per consentire ai nostri ragazzi di diventare Persone (in un approccio olistico) consapevoli e culturalmente preparati ad affrontare un futuro ricco di sfide e possibilità .

Assicuro che i docenti sono motivati e impegnati nel costante miglioramento dell’offerta formativa, confermando quindi la caratteristica del nostro Istituto volta all’innovazione nella tradizione, Istituto la cui nomea è in continua crescita e che ha avuto sempre maggiori riconoscimenti.

Ma nessun obiettivo potrà essere raggiunto senza il continuo coinvolgimento dei genitori in particolare e della comunità tutta in generale. Infatti, solamente l’azione sinergica di tutti ed il trionfo dello spirito di comunità , può creare quello slancio vitale di cui si necessita.

Per quanto mi riguarda, con il Vostro aiuto e la Vostra collaborazione, garantisco il mio totale sacrificio, la mia assoluta abnegazione per poter raggiungere sempre più ambiziosi obiettivi.

Anna Rita Sidoti, con i sui grandi successi da donna, madre e campionessa, ha insegnato a tutti noi che le più emozionanti vittorie possono essere ottenuti con sacrificio ed impegno, ma soprattutto con amore:

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare.”

MADRE TERESA DI CALCUTTA

Prof. Leon ZINGALES