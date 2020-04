Gioiosa Marea – Scuola, distribuzione di Tablet e Notebook: tutte le richieste delle famiglie sono state soddisfatte

Si è ultimata a tempo di record la distribuzione dei devices a domicilio per coloro che hanno chiesto i dispositivi con regolare domanda inviata all’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”.

L’Istituto Comprensivo, oltre al finanziamento di 8.620,31 Euro come riporto dei fondi ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 18 del 2020, ha anche ottenuto un finanziamento regionale di 2500 euro. Grazie ai due finanziamenti, si è proceduto all’acquisto di Notebook e Tablet mediante piattaforma Mepa. Tutte queste risorse sono state utilizzate per venire incontro alle famiglie con necessità digitale fornendo i necessari devices con regolare contratto di comodato d’uso. I genitori interessati hanno fatto pervenire domanda compilando l’allegato. Era previsto che le richieste venissero accolte, dando priorità agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, e nel caso di dispositivi insufficienti, alle famiglie che presentassero allegato alla richiesta il modello ISEE, in ordine di reddito.

Fortunatamente nessuna graduatoria è stata necessaria, poiché tutte le richieste sono state soddisfatte.

Si è effettuata una distribuzione a domicilio grazie all’assistenza dei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino.

Il Dirigente Scolastico Prof. Leon Zingales ha dichiarato “Questi sono giorni di grande lavoro per tutti noi. Si ringraziano tutti i docenti per l’impegno profuso e tutte le famiglie per la grande collaborazione. Un encomio speciale agli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici che, con grande solerzia, si sono prodigati a mettere in atto le procedure organizzative per consentire una pronta distribuzione di quanto richiesto.

Sia il Comune di Gioiosa Marea (un ringraziamento particolare all’Assessore Giusy La Galia) che il Comune di Piraino (un ringraziamento speciale al Comandante dei Vigili Antonino Scaffidi) hanno assicurato una pronta collaborazione, consentendo una celere distribuzione a domicilio. La forza di una struttura si evidenzia nei momenti di difficoltà : l’Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti, grazie allo sforzo sinergico di tute le componenti, ha ancora una volta dimostrato di essere un’ eccellenza in questo territorio.”