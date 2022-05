Gioiosa Marea – Scatta la pulizia delle spiagge e la manutenzione del verde. Nuovi contenitori per abiti usati

Spiaggia, verde pubblico e rifiuti: Gioiosa Marea si prepara all’estate

Gioiosa Marea si prepara all’estate: nei prossimi giorni inizierà la pulizia straordinaria della spiaggia e l’installazione delle docce sull’arenile, mentre è in corso un intervento importante nel centro e nelle zone periferiche. Infatti, dopo le bonifiche delle microdiscariche sparse sul territorio comunale, sono stati adesso ripuliti il piazzale che costeggia il torrente Casini e le adiacenze della scuola di San Francesco dove erano stati abbandonati rifiuti ingombranti in modo indiscriminato. Al tempo stesso, iniziano i lavori di scerbamento e manutenzione del verde pubblico mentre sono stati posizionati nuovi contenitori per la raccolta di vestiti e scarpe usate, ma anche di borse, cinture e giocattoli. Due di queste postazioni sono state sistemate nel centro cittadino di Gioiosa Marea, una a San Giorgio in largo Quasimodo.

Le aree dove sono stati posizionati i cassonetti sono videosorvegliate con l’intento di dissuadere dall’abbandono irresponsabile dei rifiuti.

“Abbiamo anche consegnato alle farmacie i contenitori per la raccolta dei medicinali scaduti e ai tabacchi quelli per le pile esaurite – afferma l’assessore Teodoro Lamonica. Confidiamo nell’alto senso civico e nella collaborazione dei cittadini per avere un paese più pulito ed ordinato. Da parte nostra stiamo producendo ogni sforzo possibile per sensibilizzare e rendere Gioiosa sempre più bella e decorosa”.

“Vogliamo farci trovare pronti all’appuntamento dell’estate e per questo spiaggia, verde pubblico e rifiuti sono le priorità individuate – commenta il Sindaco Giusi La Galia. Ma anche durante il periodo estivo dobbiamo impegnarci per migliorare le percentuali della raccolta differenziata: in questo modo non solo aiutiamo l’ambiente e manteniamo pulita la nostra Gioiosa, ma abbattiamo anche i costi di conferimento in discarica e alleggeriamo le bollette. Per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti”.