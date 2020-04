Gioiosa Marea – Salgono a quattro i casi positivi al Covid-19

di Maria Cristina Miragliotta – Quarto caso positivo al Covid-19 a Gioiosa Marea. A comunicarlo il sindaco del Comune tirrenico, Ignazio Spanò.

A differenza dei primi tre casi, che riguardavano persone rientrare in Sicilia dopo il 14 marzo e quindi poste in isolamento obbligatorio, questo nuovo contagio riguarda una persona residente a Gioiosa Marea e che oggi si trova ricoverato presso il Covid-Hospital di Barcellona P. G.

I familiari, con i quali il soggetto è stato in contatto, sono stati posti in quarantena obbligatoria e le autorità preposte stanno effettuando ulteriori accertamenti per verificare eventuali contatti con altri soggetti.

La raccomandazione – conclude il sindaco – anche in questi giorni di festività pasquali è quella di continuare a restare a casa e seguire scrupolosamente le ordinanze in atto.