Gioiosa Marea – Risultati straordinari nell’autovalutazione per l’I.C. “Anna Rita Sidoti”

Il dirigente scolastico si dichiara commosso e ringrazia tutta la comunità scolastica.

l tema della valutazione nella scuola ha una riconosciuta centralità in virtù della natura stessa dell’istituzione scolastica che è impegnata in un costante adeguamento della propria azione ai cambiamenti culturali e sociali del contesto in cui si trova ad operare.

 Il livello di qualità di una scuola non si misura in risultati positivi legati a singole prestazioni di eccellenza (che pure vi sono in numero copioso), ma nella funzionalità intera del sistema capace di integrarsi e crescere. In un contesto di autonomia, inoltre, aumenta la responsabilità della scuola nel rispondere del proprio operato: un ente che offre un servizio pubblico e ha autonomia decisionale deve garantire un’offerta trasparente e una rendicontazione esauriente ai suoi portatori di interesse di riferimento, in questo caso le famiglie degli studenti e il contesto territoriale.

Si è provveduto, pertanto, alla lettura, interpretazione e rappresentazione dei dati nell’attività di Monitoraggio, autovalutazione e valutazione che hanno riguardato tutte le componenti della scuola: personale dell’Istituzione e genitori di tutti gli ordini di scuola.

L’attività di autovalutazione è stata svolta con la finalità di migliorare la qualità della didattica e dei servizi dell’istituto, favorendo, alla luce degli esiti di rilevazioni quantitative e qualitative, la capacità di analisi, dialogo e confronto fra le diverse componenti della scuola.

L’obiettivo dell’autovalutazione non è esclusivamente di controllo dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione svolta dalla scuola, ma di orientare al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

I risultati sono straordinari e sono pubblicati sul sito della scuola a questo link.

Il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales ha dichiarato: “Personalmente sono commosso dal mio gradimento personale: 99% tra il personale ed oltre il 95% tra i genitori. Chi semina con sofferenza, raccoglie con giubilo. Abbiamo raccolto quanto tutti insieme abbiamo seminato, dimostrando di aver avuto cura ed amore del bene prezioso a noi affidato: ossia la crescita umana, culturale e spirituale dei discenti tutti. Non a caso per il 95% dei genitori il proprio figlio sta bene a scuola e per il 97% i Docenti hanno a cuore il successo formativo degli alunni. Inoltre, per il 96% dei genitori, la scuola gode di una elevata reputazione. Questi risultati dimostrano la forza di una grande organizzazione.

Un ringraziamento anche alle Amministrazioni Comunali di Gioiosa Marea e Piraino, con le quali si lavora in sinergia ed in armonia. Malgrado l’emergenza vissuta, gli stakeholders hanno espresso una valutazione eccellente e questo è merito della collaborazione e dell’impegno profuso da tutto il personale, docenti e personale ATA. Un ringraziamento speciale al DSGA, Dott. Simone Cusmà Piccione. L’alleanza educativa ha funzionato ancora una volta. Un ringraziamento speciale a tutti i genitori con i quali vi è stato un dialogo continuo e produttivo”.