Gioiosa Marea – Regolamentazione traffico veicolare per le manifestazioni del Ferragosto 2022

Il 15 Agosto 2022 dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo è vietata la sosta a tutti i veicoli nel tratto della strada di Circonvallazione compreso tra la prima curva in prossimità del cimitero nel senso di marcia Messina – Palermo e l’incrocio con la Strada di collegamento con il campo Sportivo “Sottogrotte”.

Nei giorni 14, 15 e 16 Agosto 2022 è vietata H24 la sosta di tutti i veicoli sulla Via G. Forzano nel tratto compreso tra la Via Mazzini e Via F. Crispi.

Nei giorni 14, 15 e 16 Agosto 2022 è vietato il commercio in forma ambulante nei seguenti tratti di strade e piazze:

nel tratto della Via Mazzini compreso tra l’incrocio della Via Vittorio Emanuele e la Via Agrigento e sulla Piazza Cavour lato monte e lato mare;

tratto della Via Ruggero Settimo compreso tra la piazza Matrice e l’incrocio di Via S. Nicolò a sinistra del senso di marcia Palermo – Messina;

sulla Via Giulio Forzano;

sulla Via Giuseppe Natoli Gatto.

Nei giorni 14, 15 e 16 Agosto 2022 H 24 è vietata la sosta ambo i lati, con rimozione coatta dei veicoli, ed il transito ove segnalate da apposita segnaletica stradale, nei seguenti tratti di strade e piazze del centro urbano al fine di consentire il montaggio delle bancarelle:

Via Mazzini (tratto compreso tra Via G. Forzano e Via V. Emanuele);

Via Galliani (tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele e Via Convento);

Via V. Emanuele (tratto compreso tra Via Roma e Via Madrice);

Via Ruggero Settimo (tratto compreso tra l’incrocio con Via Galliani e l’incrocio con la Via S. Nicolò);

Piazza Galliani;

Via C. Alberto (tratto compreso tra la Via V. Emanuele e Via S. Giovanni);

Via Roma (tratto Compreso tra la Via S. Giovanni e Via V. Emanuele).