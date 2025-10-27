Gioiosa Marea promuove la valorizzazione del pesce “povero”

Si terrà il 29 ottobre 2025, alle ore 10:00, presso l’Auditorium Comunale di Gioiosa Marea, l’iniziativa dal titolo “Un mare gioiosa…mente ricco di pesce povero”, promossa dal Comune in collaborazione con il GAC Golfo di Patti, la Cooperativa Pescatori San Giorgio, l’Organizzazione dei Produttori della Pesca del Litorale Tirrenico e dell’Arcipelago Eoliano, con il sostegno del FEAMPA 2021-2027 e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L’incontro è rivolto agli studenti e ai cittadini, con l’obiettivo di valorizzare il pesce azzurro e le specie ittiche tradizionali legate alla cultura marinara del territorio.

L’evento intende promuovere un consumo consapevole del cosiddetto pesce “povero”, considerato una risorsa alimentare sostenibile e nutriente. Sarà sottolineata l’importanza di specie locali come alici, sarde, sgombri, boga e pesce sciabola, risorse legate alla tradizione gastronomica del Golfo di Patti. “La conoscenza delle risorse del mare rappresenta un patrimonio culturale da trasmettere alle nuove generazioni”, sarà evidenziato nel corso dell’incontro.

Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Giusy La Galia e gli interventi della dirigente scolastica Maria La Rosa, di Teresa Romeo della Stazione Zoologica Anton Dohrn, di Ivana Bonaccorsi dell’Area Marina Protetta, di Dario Natoli del GAC Golfo di Patti, del presidente regionale Fedagripesca Sicilia Nino Accetta e di Giacomo Napoli della Cooperativa Pescatori San Giorgio. A moderare sarà l’assessore al Turismo, Teodoro Lamonica.

L’iniziativa rientra in un progetto di divulgazione finanziato dalla Regione Siciliana (DDG 137 del 15 maggio 2025), finalizzato a favorire la conoscenza delle specie locali, il recupero delle ricette tradizionali e la diffusione di pratiche di pesca sostenibile.

