Gioiosa Marea – Premio Nazionale scuola digitale: I.C. “Anna Rita Sidoti” disputerà la finale interprovinciale

L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, guidato dal Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales, ha partecipato al concorso Il Premio Scuola Digitale 2021 bandito da “Il Ministero dell’Istruzione” – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica e digitale.

Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del PNSD ‘Piano Digitale’ con l’Animatore scolastico prof.ssa Marzia Mancuso, durante la Didattica integrata a distanza, dovuta alla pandemia da COVID-19.

Il video prodotto, selezionato da una giuria di esperti, è stato ammesso alla finale interprovinciale. La finale si terrà il 28 aprile in streaming con il Ministero dell’Istruzione, con saluto del Ministro.

Oltre all’I.C. “Anna Rita Sidoti”, le scuole della provincia di Messina ammesse alla finale sono state: I.C. “Giovanni Paolo II” – Capo d’Orlando; I.C. Isole Eolie Lipari, I.C Villafranca Tirrena, I.C. N.2 Patti ed I.C. Terzo Milazzo.

Questo prestigioso risultato è riprova che la scuola, anche durante l’emergenza epidemiologica è stata produttiva e ha dimostrato di essere in grado di proporre un modello innovativo e buone pratiche di didattica digitale integrata, con un significativo impatto sull’apprendimento delle competenze digitali.

“La nostra partecipazione – chiosa il dirigente scolastico – dimostra che, attraverso la produzione di contenuti didattici digitali, si favorisce la partecipazione attiva degli alunni, protagonisti del video e stimola gli studenti nel loro percorso di vita scolastica. Le mie congratulazioni a tutto il corpo docente, al dsga Simone Cusmà ed al Sig. Pippo Manera, che hanno lavorato in sinergia per la realizzazione del lavoro digitale. La bandiera dell’I.C. “Anna Rita Sidoti” sventola sempre più in alto”.