Gioiosa Marea piange la scomparsa di Andrea Todaro, presidente della Pro Loco

Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Gioiosa Marea

L’Amministrazione e il Consiglio Comunale di Gioiosa Marea si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Andrea Todaro. Da presidente della Pro Loco si ù impegnato in prima persona promuovendo tante iniziative e adoperandosi attivamente per la crescita sociale, culturale ed economica della nostra città . La passione e l’amore che nutriva per Gioiosa Marea trasparivano dalla sua voce e dalle sue attività . Sempre solare e generoso, mancherà all’intera comunità gioiosana che lo ricorda con grande affetto.

Il cordoglio del Partito Democratico di Gioiosa Marea

Ci lascia Andrea Todaro. Il Partito Democratico del Circolo di Gioiosa Marea lo ricorda con stima ed affetto. Un uomo di grande valore umano, gentile, cortese e con quella educata pacatezza che lo distingueva. Vogliamo qui ricordare il suo impegno attivo nella Proloco, nel consorzio Vinciguerra D’Aragona, il suo impegno nel Partito Democratico dove era responsabile del settore turismo. Ciao Andrea, resterai vivo con gli insegnamenti che ci lasci.

I funerali del compianto Andrea Todaro si svolgeranno domani mattina, sabato 25 marzo.

Sentite condoglianze ai familiari dalla redazione di CanaleSicilia

© Riproduzione riservata.