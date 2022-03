Gioiosa Marea – Partito Democratico: “Aiutiamo L’Ucraina”

Il Partito Democratico del Circolo di Gioiosa Marea aderisce all’iniziativa proposta dal PD Sicilia a favore del popolo Ucraino.

Domenica 20 Marzo 2022 sarà in piazza Mercato Gioiosa Marea dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Sarà possibile donare Generi di prima infanzia, materiali per medicazioni, antidolorifici, antibiotici in compresse e in fiale, sistemi di infusione interna, soluzioni per infusione, alcool, acido Tramexanico, Decinon, Etamzilato in ampolle, antipiretici, antinfiammatori, antipertensivi, analgesici, antinfluenzali, Antiemetici, Anticolesterolo, Antidiabetici orali, Protettori gastrici.

La mobilitazione vuol fare sentire la voce di quanti ripudiano la guerra, così come è scritto nell’articolo 11 della nostra Costituzione. Aiutiamo L’Ucraina.