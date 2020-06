Gioiosa Marea – Palestra “Poseidon” da 25 anni per il tuo benessere fisico e mentale

Mens sana in corpore sano dicevano i latini. La forma fisica infatti è importante per la nostra salute, ma mantenere il proprio corpo in buona forma ha delle ripercussioni incredibili anche sul benessere mentale.

E oggi, ai tempi del Coronavirus, dopo mesi di lockdown e di “isolamento”, rimettersi in forma è importante ancor di più per riacquistare benessere fisico e mentale.

L’attività fisica fa bene alle persone di ogni età : nei bambini promuove lo sviluppo fisico e favorisce la socializzazione, negli adulti contribuisce a diminuire il rischio di malattie croniche ed è una cura efficace contro stress, ansia e depressione.

Ed è proprio dal desiderio di intraprendere un percorso per la salute e il benessere del corpo e della mente che da 25 anni Alessandro Lembo Luscari porta avanti a Gioiosa Marea, con impegno, costanza ed intraprendenza la sua grande passione.

La palestra Poseidon è un luogo dove ritrovare anima e corpo: definirla una palestra, – ci dice Alessandro è riduttivo – la palestra Poseidon è principalmente una grande famiglia, un punto di riferimento per chi vuole allenarsi in un ambiente spazioso, piacevole e sano. E’ il binomio perfetto tra professionalità e accoglienza, dove il lavoro costante, l’impegno assiduo e la socializzazione sono all’ordine del giorno per rendere più gradevole e leggero l’allenamento.

E’ soddisfatto Alessandro del livello raggiunto dalla “sua” Poseidon. Il progetto nato da zero – ci racconta – è cresciuto negli anni ed oggi è una solida ed importante realtà al servizio della comunità .

Situata sulla via Umberto I n. 117, la principale via di Gioiosa Marea, facilmente accessibile a tutti, la palestra Poseidon in un ambiente essenziale e pulito, è caratterizzata da un ampio spazio adibito a zona fitness, una zona per gli esercizi a corpo libero e lo stretching e una zona pesi con attrezzi sempre funzionanti e sanificati.

Ma il valore aggiunto della palestra Poseidon è proprio lui, Alessandro, trainer sempre disponibile e pronto ad aiutare a raggiungere l’obiettivo studiando esercizi mirati e personalizzati in base alle diverse necessità della persona, e soprattutto sempre attento a cercare di soddisfare esigenze e bisogni della clientela.

Cortesia, impegno e competenza sono le parole chiavi che fanno della palestra Poseidon un punto di riferimento per chi vuole riacquistare muscoli più tonici, addominali scolpiti ma anche tanti benefici effetti sulla mente.

Quindi se volete migliorare la vostra forma fisica e mentale ma non amate le palestre fredde ed impersonali la palestra Poseidon ed Alessandro vi aspettano con un ambiente confortevole e familiare dove potrete trovare l’attività più adatta a voi ed allenarvi prendendovi cura del vostro corpo in armonia e serenità .

