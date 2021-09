Ultimo giorno per prenotare il vaccino anti Covid-19.

VACCINAZIONE DOMICILIARE: Possibilità della vaccinazione a domicilio per tutti i soggetti che – per ragioni di salute o abitative – non possono accedere o essere trasportati nei siti vaccinali.

Contattare lo 0941363322.

Le vaccinazioni, presso l’Auditorium Comunale di Gioiosa Marea, inizieranno dalle ore 10.30. Sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione.