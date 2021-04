Gioiosa Marea – Nuovo regolamento per l’applicazione dell’IMU

La Federconsumatori Nebrodi esprime viva soddisfazione per l’adozione del nuovo regolamento per l’applicazione dell’IMU 2021 proposto dal Commissario che ha recepito la nostra richiesta di assoggettare le aree edificabili declassate da varianti al piano regolatore, adottato ma non ancora definitivamente approvato, alla tassazione prevista in base alla nuova classificazione.

La richiesta fatta dalla Federconsumatori Nebrodi era accompagnata dal parere legale dello studio dell’avvocato Baldassare Vassallo del foro di Patti.

Ai cittadini che hanno versano somme superiori alla tassazione prevista, come da delibera, le stesse possono essere portate in compensazione, del prossimo pagamento IMU.