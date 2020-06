Gioiosa Marea – Nuova sfida virtuale ..dell’Istituto “Anna Rita Sidoti”al tempo del Coronavirus

In questi mesi di emergenza la scuola ha affrontato la grande sfida della didattica online, ottenendo ottimi risultati, in uno scenario spesso completamente nuovo sia per gli insegnanti che per gli alunni.

Come tutte le comunità , anche la realtà scolastica, deve cercare di dimostrarsi resiliente, riorganizzarsi e provare a superare le distanze con gli strumenti disponibili.

Proprio per questo, l’emergenza COVID-19 non ha fermato le attività scientifiche dell’Anna Rita Sidoti, avviate per l’anno scolastico 2019-2020.

Nel mese di febbraio le classi terze dell’istituto comprensivo di Gioiosa Marea, San Giorgio e Gliaca di Piraino, guidate dalla referente del progetto prof. Marzia Rita Mancuso e dai docenti di scienze Francesca Longo e Daniela Salvo, si sono messe in gioco per una prima selezione nella fase d’istituto dei “Giochi di Scienze Sperimentali” indetti dall’ANISN Associazione degli Insegnanti di Scienze Naturali.

La gara, eseguita in presenza, il 19 febbraio 2020, consisteva nella risoluzione di quesiti scientifici, basati sulle leve, calorie e valori nutrizionali di dolci e ha determinato il posizionamento di due alunni Casamento Alice e Falcone Gabriele, al vertice di una classifica Regionale.

I candidati, in data odierna, muniti di Computer e una connessione in rete alle ore 10 si sono collegati a questo link giochi-delle-scienze- dove compariva la prova con i quesiti per partecipare alla selezione Nazionale dei “Giochi di Scienze Sperimentali” ANISN.

Più che una gara la giornata di oggi è stata vissuta dai ragazzi, come un’occasione con la quale arricchire il personale bagaglio di abilità e migliorare la conoscenza e la gestione delle diverse situazioni della vita.

Il dirigente prof. Leon Zingales soddisfatto dei risultati ottenuti dagli allievi e quindi dalle docenti del dipartimento scientifico dell’ Anna Rita Sidoti, ha così commentato:

“Ogni nuova situazione da affrontare anche la più inaspettata può essere da stimolo per costruire nuove strategie da mettere in atto per superare prove ed ostacoli futuri”.