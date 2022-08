Gioiosa Marea – Next Generation EU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Next Generation EU e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresentano la strategia e gli strumenti di ripartenza messi in campo a livello continentale e nazionale per il rilancio dell’economia e della società dopo la crisi pandemica. Ma sono soprattutto una (inaspettata) “occasione” per la dimensione europea, hanno infatti creato le condizioni per il “momento hamiltoniano” dell’Europa.

L’Unione sembra infatti così definire un nuovo ruolo da protagonista, con governance, contesto e politiche che possono consentirle di adottare un modello moderno di gestione delle sfide future, trasformando i programmi, le tradizionali procedure di bilancio e le regole di funzionamento con una nuova visione che le permette di non subire passivamente imprevisti e difficoltà , sostenendo invece Stati membri e cittadini.

Dal dramma improvviso della pandemia globale (un cigno nero inatteso), l’UE ha messo in campo una iniziativa politica ed economica che può cambiare il suo profilo, rafforzandola e rendendola protagonista.

Tramutando un fenomeno complesso e negativo in una prospettiva positiva: un cigno bianco per l’Europa.

Gli autori analizzano il contesto politico, istituzionale ed economico in cui si sviluppa l’iniziativa del Recovety Plan, esaminando le caratteristiche più rilevanti del Regolamento europeo e del PNRR italiano. In particolare sono approfonditi: il (nuovo) ruolo dell’Unione nel rapporto con gli Stati membri; i documenti degli altri Paesi; governance, impostazione e sviluppo del Piano nazionale; l’impatto sulla PA e le evoluzioni su scala continentale dell’iniziativa politica ed economica che può determinare un’occasione europea ed una prospettiva italiana.

Il testo si conclude con una riflessione aperta sul futuro dell’UE, sulle sue prospettive e le condizioni per definire un cambio di fase storico.

Giacomo D’Arrigo docente a contratto presso l’Università di Messina, svolge il dottorato di ricerca in diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche. È stato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani; ha fondato e guidato per sette anni Anci Giovane ed è stato componente dell’Ufficio di presidenza nazionale di Anci. È giornalista e Presidente di “Erasmo Associazione per le politiche europee”.

Ha già pubblicato con Marsilio (Lezioni per la democrazia con Luciano Violante nel 2012 e L’Italia Cambiata dai ragazzini nel 2013) e con Carocci (Città e nuove generazioni, il futuro dell’Europa con Pierciro Galeone nel 201 5), oltre che su riviste scientifiche e testate giornalistiche.

Piero David è ricercatore in Economia Applicata presso l’ISMED-CNR e Ph.D in Economia ed Istituzioni, specializzato in pianificazione territoriale e politiche regionali, in particolare in aree in ritardo di sviluppo. Collabora con Lavoce.info e Sbilanciamoci.info ed è Senior consultant per il Formez nella programmazione dei fondi strutturali in Sicilia. È autore di numerose pubblicazioni tra le quali L’economia dei beni confiscati (con F. Ofria) Franco Angeli editore, 2014; La Grillonomics (con M. Centorrino) Rubbettino, 2013.