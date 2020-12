Gioiosa Marea – Natale all’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”

Sarà un Natale diverso all’Istituto comprensivo “Anna Rita Sidoti”: mancherà la tradizionale festa natalizia, il momento in cui tutti gli alunni, nelle varie sedi, si riuniscono e, alla presenza di genitori, nonni, amici, guidati da motivati e infaticabili docenti, esprimendo la loro gioia del Natale in tutte le varie forme espressive.

Mancherà , in particolare a Gioiosa Marea, il tradizionale evento all’Auditorium, organizzato dall’amministrazione comunale e animato dal coinvolgente Fra Felice, occasione in cui tutti gli alunni gioiosani, attraverso un tripudio di canti, recite e balli, hanno sempre avuto l’opportunità di riflettere sul vero significato del Natale! E’ vero, per la prima volta da tanti anni e per ovvi motivi, non ci sarà tutto questo e sarà un malinconico vuoto… Ma l’atmosfera del Natale, la trepidazione dell’attesa del Bambino che viene è troppo radicata in noi, fa parte della nostra cultura, è la nostra essenza!

Ed ecco che alunni e docenti, in tutti i plessi, sempre nell’assoluta osservanza delle regole, si sono adoperati per allestire presepi e addobbare alberi di Natale.

Il Natale non può passare così nella scuola, non può essere privato di quegli indispensabili segni esteriori che lo caratterizzano e lo animano! Questo è l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea diretto dal Prof. Leon Zingales! Una scuola d’eccellenza, una scuola fondata su valori condivisi, in cui il Natale deve continuare a essere, oggi più che mai, un momento di unione, di amore, pace e serenità .