Gioiosa Marea – MetaTono, le bellezze “interattive” della grotta del Tono

La grotta del Tono rappresenta una delle attrattive più affascinanti di Gioiosa Marea. Di straordinario interesse geologico e archeologico, la cavità carsica nei pressi della stazione ferroviaria ha custodito testimonianze della presenza umana dell’epoca tardo neolitica. Pochi, però, conoscono la sua storia, e ancor meno persone hanno visitato i suoi ambienti.

Sicily Lab, nato nel 2007 proprio a Gioiosa Marea su iniziativa del professor Antonino Saggio, ordinario ad Architettura Sapienza Università di Roma, vuole fare scoprire le bellezze della grotta del Tono con una installazione interattiva denominata MetaTono. L’iniziativa che si svolgerà domenica 11 settembre dalle ore 18.30 alle 21.30, sfrutta la tecnologia del Metaverso che crea ambienti virtuali, completamente percorribili e con diversi livelli di interazione con i visitatori, in particolare utilizzando Oculus che permette una totale immersività . L’evento sarà articolato in due momenti: presso il belvedere, all’incrocio via Roma e via Forzano, sarà visitabile l’installazione interattiva, un’attrazione vera e propria che prevede la creazione di oggetti a reazione estetica, che evocano la presenza della grotta. Un autentico “invito” a conoscere virtualmente il sito archeologico. Al tempo stesso, la Grotta del Tono sarà aperta al pubblico e arricchita da una presenza d’arte con opere prodotte dal Sicily Lab.

“Credo che quella di domenica sia un’occasione da non perdere soprattutto per i giovani per conoscere una delle bellezze storiche e naturalistiche più importanti di Gioiosa Marea – afferma il sindaco Giusy La Galia. Grazie al professor Antonino Saggio e all’attività del Sicily Lab è possibile sfruttare la più moderna tecnologia per vivere un’esperienza interattiva ed emozionante finalizzata a conoscere e valorizzare una realtà di grande attrattiva e di grandi potenzialità turistiche”.