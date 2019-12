Gioiosa Marea – “Lo spirito del Natale 2019”

di Maria Cristina Miragliotta – Il Natale è festa per tutti, è un momento di condivisione, di amore, pace e serenità . Ed è proprio in quest’ottica che l’amministrazione comunale di Gioiosa Marea ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” diretto dal prof. Leon Zingales, varie iniziative dedicate a tutti gli alunni per far trascorrere loro momenti di serenità e allegria.

Tra questi, la manifestazione “Lo spirito del Natale”, organizzata in collaborazione con Fra Felice e la Comunità “In Spirito e Verità ”, e tenutasi presso l’auditorium comunale, ha visto, in vari giorni, tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo partecipare con grande entusiasmo.

Tra coinvolgenti canti e musiche natalizie, spunti per riflettere sul vero “senso” del Natale, festa che ai giorni nostri viene vissuta soprattutto come un evento fatto di regali, grandi cene e pranzi in famiglia, luci, addobbi e che invece dovrebbe rappresentare un momento di pace, amore e preghiera.

Uno “spazio” nell’ambito dell’iniziativa è stato riservato all’esibizione dei ragazzi che, con l’aiuto dei docenti, hanno preparato poesie, canti e musiche dedicate al Natale.