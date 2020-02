Gioiosa Marea – L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” e Peter Pan

di Cettina Giallombardo – Giovedì 6 Febbraio 2020 tutte le classi dell’I. C. “Anna Rita Sidoti ” di Gioiosa Marea si sono recate al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto per assistere allo spettacolo in lingua inglese, Peter Pan.

Gli alunni, accompagnati dai docenti dell’Istituto, hanno avuto modo di assistere a questa particolare rappresentazione allestita dal Palkettostage, un libero adattamento dall’opera di Sir James Matthew Barrie. Un musical moderno e sorprendente con bellissime coreografie e le più famose canzoni cantate live dai cinque fantastici performer.

Le fiabe più classiche, quelle più raccontate ai ragazzi di tutto il mondo, sono tali proprio per il forte messaggio che esse veicolano, e tra queste trova un posto d’onore Peter Pan.

Eterno fanciullo, Peter è il protagonista della storia tanto amata da Wendy e John Darling. Vive a Neverland dove porta con sé i ragazzi che vivranno molteplici avventure. Pur essendo entusiasti della loro vita con Peter, Wendy e John sentiranno la nostalgia di casa e vi faranno ritorno, rinunciando all’idea di restare eternamente fanciulli ma scegliendo di crescere.

Questo allestimento teatrale ha attualizzato il contesto del racconto, portandolo ai giorni nostri, proprio per dimostrare che anche oggi si può e si deve credere nelle fiabe, si può e si deve credere nella fantasia, che è sempre salvifica. Così il nostro Peter Pan si colloca all’interno di un grande videogioco dove il mondo della realtà e quello virtuale si incontrano con il solo ed unico scopo di far riemergere il bambino che è in noi, il Peter Pan che vive nel nostro intimo, pronto a risvegliarsi da un momento all’altro.

Alla fine dello spettacolo, gli alunni hanno posto diverse domande agli attori, colloquiando con loro, appunto, in lingua inglese.

Un ringraziamento particolare al nostro Dirigente Scolastico, Prof. Leon Zingales.