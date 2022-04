Gioiosa Marea – L’I.C. Anna Rita Sidoti alla trasmissione «10 libri sull’Arca»

Nella mattinata di giovedì 28 aprile 2022, dalle ore 9, 30 i ragazzi dell’IC Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea, hanno partecipato alla trasmissione in diretta facebook “10 libri sull’Arca”, organizzata dalla “Libreria Capitolo 18” di Teodoro Cafarelli.

Si tratta di un format online dedicato ai libri, in cui ciascun alunno illustra il libro che vorrebbe salvare su un’Arca. L’idea nasce quando, in occasione del primo lockdown a causa dell’epidemia di Covid 19, anche le librerie sono state costrette a chiudere. Il Titolare della “Libreria Capitolo 18” capisce allora che l’unico modo per tenere un contatto con i lettori è inventarsi una trasmissione che viaggi sul web: con la collaborazione di Alessandro Greco, decide di ideare “10 libri sull’Arca”.

Guidati dai docenti di lettere, dopo la presentazione da parte di Teodoro Cafarelli, che ha evidenziato come è nata questa iniziativa, e un breve discorso introduttivo da parte della coordinatrice Professoressa Nunziatina Raffaele, che ha portato anche i saluti del Dirigente Leon Zingales, i ragazzi hanno illustrato le motivazioni che li hanno portati a scegliere i vari testi, dialogando e argomentando in maniera organica e costruttiva con il titolare della libreria.

Protagonisti sono stati libri come “La canzone di Achille”, “Orgoglio e pregiudizio”, “Blackbird”, “Cuore”, Il cacciatore di aquiloni”, “La stanza numero 13”, “Alice nel paese delle meraviglie”, “Pianeta Omar”, e non sono mancati libri di poesie come “Poesie scelte dalla raccolta tutte le poesie di Emily Dickinson”

I ragazzi, curiosi ed entusiasti dell’iniziativa, hanno vissuto questa come un’esperienza importante e gratificante, in cui si sono messi alla prova dando esempio di grande maturità e spirito critico. Hanno inoltre dimostrato che ci sono ancora giovani che non hanno dimenticato quanto sia importante leggere perché i libri ci rendono liberi e consapevoli, ci fanno evadere dalla realtà quotidiana, ci portano in luoghi sconosciuti e terre lontane, ci fanno palpitare il cuore e guariscono le ferite dell’anima.