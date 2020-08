Gioiosa Marea – Lavoro per i percettori del reddito di cittadinanza

Sono stati avviati nel comune di Gioiosa Marea, tra i primi del comprensorio, i Puc, progetti di pubblica utilità , che vedranno impegnati i cittadini percettori del reddito di cittadinanza.

I beneficiari del sussidio, come previsto dal decreto del ministero del lavoro entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2020, dovranno offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività , da svolgere nel comune di residenza.

In particolare, nel nostro comune, sono 20 gli utenti coinvolti che si occuperanno di manutenzioni varie, pulizia stradale e verde pubblico, vigilanza parco giochi e impianti sportivi e pulizia uffici.