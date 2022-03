Gioiosa Marea – La redazione del PUDM affidata all’architetto Marçel Pidalà

Conferito all’urbanista Andrea Marçel Pidalà l’incarico per la redazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di Gioiosa Marea. In particolare, si tratta di una necessaria attività di aggiornamento e di adeguamento alle ultime normative in materia di pianificazione e disciplina degli usi delle coste demaniali. Come molti altri Comuni siciliani, anche Gioiosa Marea nel corso del 2021 è stata commissariata dalla Regione per la redazione del PUDM ma l’incarico conferito al progettista Marçel Pidalà , secondo il Sindaco Giusi La Galia “è l’opportunità per una rivisitazione ex novo della pianificazione dell’ambiente costiero che dovrà tenere conto non solo delle novità normative, ma anche di una strategia territoriale complessiva ed integrata che guarda alla valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali e supporti la propensione allo sviluppo turistico da un punto di vista sostenibile”.

L’incarico è stato conferito utilizzando fondi dell’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente assegnati espressamente per redigere il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.

In generale, il PUDM individua le modalitĂ di utilizzo del litorale e ne disciplina gli usi sia per finalitĂ pubbliche, sia per iniziative connesse ad attivitĂ di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformitĂ alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo. La zonizzazione della costa servirĂ , ad esempio, a individuare le aree destinate alla libera balneazione, cosĂŹ come quelle che invece potranno essere concesse per la realizzazione di spazi attrezzati, per le attivitĂ a servizio, la progettualitĂ di connessioni di spazi e percorsi, la localizzazione di aree da destinare alla nautica.

“Il PUDM rappresenterĂ la tessera di un mosaico piĂš grande su cui stiamo lavorando in piena sinergia con il Consiglio Comunale – afferma ancora il Sindaco La Galia – sarĂ uno degli elementi di un nuovo sistema per la nostra Gioiosa, ovvero farĂ parte di un quadro complessivo di programmazione che sarĂ retto dal Piano Strategico Comunale le cui linee guida recentemente approvate determineranno le condizioni per creare nuove opportunitĂ di crescita e di valorizzazione del nostro territorio. La spiaggia e il mare sono risorse attorno alle quali costruire una progettualitĂ innovativa che mette al centro lo sviluppo e fornisca a Gioiosa Marea occasioni di nuovo slancio economico”.